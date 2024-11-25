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وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة الاسرائيلية لن تطلب من سكان الشمال العودة لمنازلهم بمجرد سريان الهدنة المزمعة مع "حزب الله"

Lebanon 24
25-11-2024 | 14:55
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