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وزير المالية الإسرائيلي: لا قيمة لأي اتفاق يتم توقيعه فالمهم هو أننا دمرناهم وسنستمر في تدميرهم

Lebanon 24
25-11-2024 | 15:05
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