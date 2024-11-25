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القناة 14 الإسرائيلية: استنفار في كل جبهات الحرب وسط تقديرات بوقوع هجمات صاروخية متزامنة على عدد من المناطق

Lebanon 24
25-11-2024 | 17:35
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