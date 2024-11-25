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هيئة البث الإسرائيلية عن سفير إسرائيل بواشنطن: الاتفاق مع لبنان قد يتيح خفض القيود على شحنات السلاح الأميركي
Lebanon 24
25-11-2024
|
23:39
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