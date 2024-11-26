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مصادر عسكرية للقناة 13 الإسرائيلية: اتفاق لبنان ليس مثاليا لكنه قد يسمح بعودة سكان الشمال

Lebanon 24
26-11-2024 | 00:27
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