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القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يستعد لرشقات صاروخية أخيرة من حزب الله قبل تنفيذ الاتفاق

Lebanon 24
26-11-2024 | 00:31
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