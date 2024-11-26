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البارزاني: داعش لا يزال تهديدا جديا وانسحاب قوات التحالف مشكلة من دون تجهيز الجيش العراقي والبشمركة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-11-2024 | 02:55
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