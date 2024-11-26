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مطلوب 4 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى الرسول الاعظم لاجراء عملية جراحية لمريض للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 96170346933

Lebanon 24
26-11-2024 | 03:43
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