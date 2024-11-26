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إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لإنذار المتواجدين بضرورة الإخلاء عقب التحذيرات الاسرائيلية
Lebanon 24
26-11-2024
|
03:47
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