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بيرم: لبنان أعلن مسبقاً عن موقفه بشأن وقف إطلاق النار على أساس تطبيق الـ1701 ونشر الجيش

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:04
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