Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: سننشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيطالي: نعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان
lebanon 24
26/11/2024 15:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين عصام شرف الدين للتلفزيون العربي: نتعامل بحذر شديد مع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
26/11/2024 15:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي اتفاق لوقف النار في لبنان يتوقف على نزع سلاح حزب الله وإبعاده عن الحدود
lebanon 24
26/11/2024 15:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: وقف إطلاق النار في لبنان ليس شرطا لانتخاب رئيس جديد
lebanon 24
26/11/2024 15:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:15 | 2024-11-26
08:14 | 2024-11-26
08:01 | 2024-11-26
07:19 | 2024-11-26
07:04 | 2024-11-26
07:02 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24