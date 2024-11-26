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زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: اتفاق نتنياهو مع حزب الله الآن هو تكرار لاتفاقه مع حماس عام 2018

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:47
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