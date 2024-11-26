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وفد من "اللقاء الديمقراطيّ" بعد لقاء المطران عودة: نأمل أن نشهد في الأيام المقبلة وقفاً لإطلاق النار والأولوية لتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:53
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وفد من "اللقاء الديموقراطي" زار المطران عوده: الأولوية لوقف إطلاق النار
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26/11/2024 15:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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