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إذاعة الجيش الإسرائيلي: التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز التنفيذ غدا

Lebanon 24
26-11-2024 | 06:45
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