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وزير الخارجية الإيراني: على المجتمع الدولي التحرك لوقف جرائم وعنف إسرائيل ضد غزة ولبنان

Lebanon 24
26-11-2024 | 11:58
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