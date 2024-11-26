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"سي بي إس" عن مسؤول أميركي: بايدن سيذكر فرنسا في إعلانه رغم عدم مشاركتها بالتفاوض لكنها ستشارك في تنفيذ الاتفاق

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:49
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