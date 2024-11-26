Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو خرج من اجتماع الكابينيت للقاء رؤساء مجالس بلدية لمدن وبلدات حدودية شمال إسرائيل

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: عدد كبير من المجالس البلدية شمال إسرائيل أعلنت تعليق الدراسة اليوم بعد تصعيد أمس
lebanon 24
27/11/2024 02:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انتهاء الاجتماع الأمني برئاسة نتنياهو بشأن لبنان والموقف الاسرائيلي إيجابي
lebanon 24
27/11/2024 02:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: رؤساء بلديات في الجليل يطالبون بمواصلة الحرب بالشمال حتى القضاء على تهديد حزب الله
lebanon 24
27/11/2024 02:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو عقد اجتماعا سريا مع غالانت وهاليفي لبحث الخطوات العسكرية المستقبلية
lebanon 24
27/11/2024 02:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:50 | 2024-11-26
19:47 | 2024-11-26
19:44 | 2024-11-26
19:42 | 2024-11-26
19:39 | 2024-11-26
19:38 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24