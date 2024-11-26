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ميقاتي: استهداف بيروت بشكل خاص يثبت حقد العدو عليها بما تمثله من حاضنة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم

Lebanon 24
26-11-2024 | 13:24
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