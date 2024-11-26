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مسؤول أميركي كبير لرويترز: الولايات المتحدة وفرنسا ستنضمان إلى آلية ثلاثية قائمة ستشهد إعادة صياغتها وتعزيزها

Lebanon 24
26-11-2024 | 16:17
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