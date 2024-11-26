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مصدر مسؤول في إدارة بايدن: لن نكرر سيناريو 2006 عندما لم يلزم المجتمع الدولي حزب الله بشروط وقف إطلاق النار

Lebanon 24
26-11-2024 | 16:37
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