بايدن: الأمن الدائم لشعبي لبنان وإسرائيل لا يمكن تحقيقه في ساحة المعركة فقط والاتفاق يؤكد أن السلام ممكن لذا لن أتوقف للحظة واحدة عن العمل لتحقيقه

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