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الجيش: مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ نعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة

Lebanon 24
27-11-2024 | 00:26
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