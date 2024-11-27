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وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ربما يضمن أمن إسرائيل للأبد

Lebanon 24
27-11-2024 | 01:54
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