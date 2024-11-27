وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار: الوزارة شاركت بكل أعمال الإغاثة والإيواء وتقديم المساعدات وأشارك في جلسة لصناعة القرار في لحظة دقيقة لها علاقة بكيفية العودة وتأمين إيواء الناس خصوصًا في المناطق المدمرّة

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