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وزير دفاع إسرائيل: سنتتصرف بحزم ودون تنازلات بعد دخول عناصر حزب الله إلى كفركلا
Lebanon 24
27-11-2024
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03:34
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