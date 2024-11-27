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وزير دفاع إسرائيل: سنتتصرف بحزم ودون تنازلات بعد دخول عناصر حزب الله إلى كفركلا

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:34
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