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وزير شارك بالاجتماع مع رؤساء المستوطنات الشمالية : لا قرار بعودة السكان إلى بيوتهم بالأشهر المقبلة

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:55
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