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مستشار رئيس الحكومة نقولا نحّاس: نعيش اليوم مرحلة جديدة وعلينا البدء بانتخاب رئيس للجمهوريّة ومن ثمّ تطبيق الطائف أو تعديله وعلينا التأسيس لقاعدة دستوريّة للحكم في لبنان

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:59
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