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نحاس: الفترة الصعبة ستكون بعد الـ60 يوم إذا لم تتمكّن الدولة من الإنتظام وخيار انتخاب الرئيس هو المعيار الوحيد القادر على حماية اللبنانيّين

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:00
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