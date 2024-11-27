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وصول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى بكركي على رأس وفد للقاء البطريرك الراعي

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:26
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