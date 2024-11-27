رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة إلى اللبنانيين: الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد حسن نصرالله منحني منذ بدء العدوان الإسرائيليّ على لبنان مقام "المقاومة السياسية"

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