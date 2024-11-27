"لبنان 24": القوات الإسرائيلية اطلقت 5 قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا لترهيب مواطنين حاولوا الدخول إلى البلدة وقذيفتين على العديسة

Lebanon 24