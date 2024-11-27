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بري: الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي هبّت لمؤازرة لبنان ودعمه لتجاوز هذه المرحلة العصيبة والشكر للموفدين الدوليين على مساعيهم التي أثمرت وقفاً للعدوان الإسرائيلي الهمجي

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:38
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