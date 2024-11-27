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بري: الحرب الإسرائيلية طالت كل مقومات الحياة في لبنان وعلينا أن نستدعي كل عناوين الوحدة واللحظة ليست لمحاكمة مرحلة ولا للرقص فوق الدماء ولا لتجاوز التضحيات الغالية جداً

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:40
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