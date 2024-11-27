بري: الحرب الإسرائيلية طالت كل مقومات الحياة في لبنان وعلينا أن نستدعي كل عناوين الوحدة واللحظة ليست لمحاكمة مرحلة ولا للرقص فوق الدماء ولا لتجاوز التضحيات الغالية جداً

Lebanon 24