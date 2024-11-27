ميقاتي: إن الحكومة اللبنانية وإذ تُثني على دور "اليونيفيل" تُشدد على التزامها قرار مجلس الأمن 2749 لاسيما لجهة التنفيذ الكامل للـ1701 والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الإستقرار على الخط الأزرق

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