ميقاتي: إنه يوم جديد تُطوى فيه مرحلة من أقسى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون ونحن اليوم أمام موقف تاريخي ووطني ونتبصر حلولاً للوضع المأسوي الذي نعيشه

Lebanon 24