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ميقاتي: إنه يوم جديد تُطوى فيه مرحلة من أقسى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون ونحن اليوم أمام موقف تاريخي ووطني ونتبصر حلولاً للوضع المأسوي الذي نعيشه

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:09
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