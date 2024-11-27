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ميقاتي: من حق أهلنا ان يعودوا إلى ارضهم وبلداتهم ويعيشوا بسلام

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:10
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ميقاتي: نحن مع أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى امتداد الوطن لدعم حضورهم الاجتماعي وتحصين صمودهم بكل ما أوتيت الدولة من قوة وسنواكب اوضاعهم و نعمل مع المجتمعات الصديقة لإعادة الإعمار وتحقيق عودتهم الكريمة
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