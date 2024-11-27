Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: الجيش قدّم الشهداء والجرحى والتضحيات والأمن الداخلي كان مُستتباً رغم كل الظروف الصعبة

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: التحية لشركة "الميديل إيست" بإدارتها وعمالها لتأمين استمرارية الملاحة الجوية والطيران رغم الظروف الصعبة
lebanon 24
27/11/2024 17:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة "الجديد": أتقدّم بأحر التعازي لكافة أهالي الشهداء في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى
lebanon 24
27/11/2024 17:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاولوية لوقف العدوان الاسرائيلي الذي يتسبب بسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الاسعاف والاغاثة
lebanon 24
27/11/2024 17:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر: نُرحّب بزيارة الوزيرة وما ترمز اليه من تأكيد وقوف دولة قطر المستمر الى جانب لبنان ودعمها له لمواجهة هذه الظروف الصعبة
lebanon 24
27/11/2024 17:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:52 | 2024-11-27
10:42 | 2024-11-27
10:39 | 2024-11-27
10:21 | 2024-11-27
10:13 | 2024-11-27
10:08 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24