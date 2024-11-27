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حماس: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة ضمن محددات وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة تبادل حقيقة وكاملة

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:16
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