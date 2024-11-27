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لافروف: رغبة واشنطن في احتكار الوساطة والتضحية بقرارات مجلس الأمن من أسباب تدهور الوضع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:28
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