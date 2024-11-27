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مستشار الأمن القومي الأميركي لـ"سي ان ان": إسرائيل أضعفت حزب الله وقضت على بنيته التحتية في جنوب لبنان

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:31
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