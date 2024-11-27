الرئيس المصري ووزير الخارجية القطري يشددان على الأهمية البالغة لدعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني للحفاظ على أمن لبنان وسيادته وسلامة أراضيه

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