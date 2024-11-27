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فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: سجلنا عدة حالات اقترب فيها مشتبه بهم من قواتنا التي ردت بنيران تحذيرية

Lebanon 24
27-11-2024 | 08:48
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