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حماس: ندعو المنظمات الدولية والإنسانية لمواصلة وتصعيد الضغط على العدو لإنقاذ شمال غزة وكل القطاع من التجويع

Lebanon 24
27-11-2024 | 11:37
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