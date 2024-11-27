الخارجية الإيرانية: مجموعة دول السبع لا تمثل المجتمع الدولي ولا تتمتع بأي مكانة أخلاقية تسمح لها بالحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في فلسطين ولبنان

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