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القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب في هذه المرحلة وسيواصل العمل في نفس المواقع وفق الاتفاق

Lebanon 24
27-11-2024 | 12:27
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