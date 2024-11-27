Advertisement

أخبار عاجلة

مدير الاستخبارات الخارجية الألمانية: روسيا بدأت اتخاذ إجراءات نشطة ضد الغرب تشمل عمليات تخريب ضد البنية التحتية

Lebanon 24
27-11-2024 | 12:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريا نوفوستي عن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: محاولات دول الناتو تسهيل ضربات أوكرانية بعيدة المدى في عمق روسيا لن تمر دون عقاب
lebanon 24
28/11/2024 00:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية زادت خلال 40 عاما أكثر من 140 في المائة
lebanon 24
28/11/2024 00:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: الغرب والولايات المتحدة يستغلون الوكالة الدولية والبرنامج النووي الإيراني كحجة لاتخاذ إجراءات غير قانونية ضدها
lebanon 24
28/11/2024 00:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الإيرانية يصدر أمرا باتخاذ إجراءات فعالة تشمل إطلاق عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية
lebanon 24
28/11/2024 00:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:20 | 2024-11-27
17:16 | 2024-11-27
17:11 | 2024-11-27
17:09 | 2024-11-27
17:07 | 2024-11-27
16:49 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24