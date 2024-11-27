14
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: سنعلن للبنانيين عندما تكون العودة إلى الجنوب آمنة
Lebanon 24
27-11-2024
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي لن يسحب قواته من جنوب لبنان في الوقت الحالي لمنع اللبنانيين من العودة إلى قراهم القريبة من السياج
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي لن يسحب قواته من جنوب لبنان في الوقت الحالي لمنع اللبنانيين من العودة إلى قراهم القريبة من السياج
28/11/2024 00:28:04
28/11/2024 00:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلاً عن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي: إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لمزيد من جولات القتال لمنع حزب الله من العودة إلى منطقة الحدودية
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلاً عن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي: إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لمزيد من جولات القتال لمنع حزب الله من العودة إلى منطقة الحدودية
28/11/2024 00:28:04
28/11/2024 00:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفحص نتائج الغارة الكبيرة في الضاحية الجنوبية وسنعلن التفاصيل لاحقا
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفحص نتائج الغارة الكبيرة في الضاحية الجنوبية وسنعلن التفاصيل لاحقا
28/11/2024 00:28:04
28/11/2024 00:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين: القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني
Lebanon 24
هوكشتاين: القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني
28/11/2024 00:28:04
28/11/2024 00:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سوي على الأرض.. مذيعة "الجديد" توثق دمار منزلها في الشياح: "من التراب وعاد ترابا" (صورة)
Lebanon 24
سوي على الأرض.. مذيعة "الجديد" توثق دمار منزلها في الشياح: "من التراب وعاد ترابا" (صورة)
00:41 | 2024-11-27
27/11/2024 12:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برشاقة لافتة وبغاية الجمال.. طليقة وائل كفوري برفقة ابنته الصُغرى شاهدوا آخر صورة لها
Lebanon 24
برشاقة لافتة وبغاية الجمال.. طليقة وائل كفوري برفقة ابنته الصُغرى شاهدوا آخر صورة لها
01:56 | 2024-11-27
27/11/2024 01:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
27/11/2024 02:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من جنوب لبنان... ظنّوا أنّه استشهد وهكذا التقى بوالدته
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من جنوب لبنان... ظنّوا أنّه استشهد وهكذا التقى بوالدته
08:21 | 2024-11-27
27/11/2024 08:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة الـ"أم تي في" تستعرض حملها بصور جديدة!
Lebanon 24
مُذيعة الـ"أم تي في" تستعرض حملها بصور جديدة!
08:20 | 2024-11-27
27/11/2024 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:27 | 2024-11-27
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل
17:20 | 2024-11-27
"واللا" عن وزير كبير في الكابينت: نتنياهو مهتم بالترويج لصفقة رهائن جزئية في غزة لا تجبره على إنهاء الحرب
17:16 | 2024-11-27
القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن ستوجّه القوّات المسلّحة اللبنانية لمنع الانتهاكات والردّ عليها بشكل فعّال
17:11 | 2024-11-27
القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمّن بنداً حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران
17:09 | 2024-11-27
القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة الأميركية التي مهّدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية
17:07 | 2024-11-27
طائرات الاحتلال تشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
فيديو
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
28/11/2024 00:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
28/11/2024 00:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:01 | 2024-11-25
28/11/2024 00:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24