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سلاح الجو الأوكراني: إعلان حالة التأهب الجوي في أنحاء البلاد بسبب تهديدات صاروخية (العربية)

Lebanon 24
27-11-2024 | 23:00
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