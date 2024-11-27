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وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع: فريق ترامب يرى أن إبرام اتفاق بشأن غزة الآن سينقذ أرواحا لا حصر لها

Lebanon 24
27-11-2024 | 23:49
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