Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: مصر وقطر ستبقيان الوسيطين المركزيين بشأن غزة

Lebanon 24
28-11-2024 | 03:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: لا يمكن لتركيا أن تكون وسيطا بصفقة تبادل مع حماس
lebanon 24
28/11/2024 14:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية
lebanon 24
28/11/2024 14:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة
lebanon 24
28/11/2024 14:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: احتمالات كبيرة أن تؤدي الجهود إلى اتفاق مع لبنان
lebanon 24
28/11/2024 14:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:56 | 2024-11-28
06:48 | 2024-11-28
06:40 | 2024-11-28
06:36 | 2024-11-28
06:36 | 2024-11-28
06:28 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24